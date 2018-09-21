В Карелии задержан подозреваемый в убийстве двух девушек

В городе Петрозаводск республики Карелия задержан подозреваемый в убийстве двух девушек. Об этом сообщает сайт регионального СК.

По версии следствия, вечером 19 сентября 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, на следующей день набросился на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска, нанеся обеим колото-резаные ранения. От полученных повреждений потерпевшие скончались.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 20 сентября в местных СМИ появилось видео задержания мужчины сотрудниками СОБР. При этом тогда власти не подтвердили связь задержания с делом о маньяке.

По утверждению источника Ленты.ру, обе убитые девушки были внешне похожи.

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