Задержание предполагаемого карельского маньяка попало на видео

В сети появилось видео задержания мужчины, которого подозревают в убийстве по меньшей мере одной девушки в Петрозаводске. Запись в четверг, 20 сентября, публикует сетевое издание «Руна». По данным издания, съемка проводилась у автозаправочной станции на Верхнем Чапаевском кольце, участие в нем принимали сотрудники СОБР.

Официальные лица пока не комментируют запись.

Ранее источник «Ленты.ру» сообщал, что в Петрозаводске за два дня были убиты две внешне похожие девушки. Предположительно, за преступлениями стоит один человек.

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