Охотящийся на девушек маньяк появился в Карелии

В городе Петрозаводск (Республика Карелия) за два дня были убиты две девушки. По одной из версий, их мог убить один человек, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«Одна из основных версий — что оба убийства совершил один и тот же человек. На это указывает некоторая внешняя схожесть погибших и похожие способы причинения смерти. Однако в настоящее время ни подтвердить, ни опровергнуть эту версию невозможно: экспертизы только назначены, и первые результаты появятся через несколько дней», — рассказал источник.

По его словам, сходств и различий в обоих преступлениях примерно поровну, поэтому ничего утверждать пока нельзя. Расстояние между местами совершения преступлений по прямой — около 2,5 километров, хотя формально убийства были совершены в разных районах: Октябрьском и Центральном. Следователи проверяют и другие версии, в том числе убийство из мести или убийство из ревности, но подтверждений им пока не нашлось.

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19 сентября у одного из общежитий в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Поначалу в СКР опровергли информацию об аналогичных случаях. «Размещенная в СМИ информация о совершении ряда подобных преступлений в городе Петрозаводске не соответствует действительности», — говорилось в сообщении.

Однако позже следователи подтвердили, что 20 сентября в городе обнаружено тело еще одной девушки с признаками насильственной смерти. По факту преступления также было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Между тем агентство «Республика Карелия» опубликовало запись с камеры наблюдения, на которой якобы запечатлен подозреваемый. Именно эту видеозапись полиция использует при розыске, отмечает агентство.

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