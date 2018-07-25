Опубликовано содержание писем Чикатило

Первые признательные показания о своих преступлениях Андрей Чикатило дал не следователю Иссе Костоеву, а врачу-психиатру Александру Бухановскому. Об этом в фильме «30 мифов о Чикатило» рассказал один из руководителей операции советской милиции «Лесополоса» Виктор Бураков, генерал-майор милиции, скончавшийся 20 июля 2018 года в Ростове-на-Дону. 55-минутная картина опубликована на YouTube-канале «The люди».

Бураков также заявляет, что из уголовного дела все материалы, подготовленные Бухановским, были умышленно удалены, а его роль либо замалчивалась, либо отрицалась, в первую очередь Костоевым.

В «30 мифах...» раскрываются несколько тайн, вызывавших сомнения у историков преступности. В частности, о брате Чикатило Степане, съеденном в годы голодомора. Бураков также рассказывает об оперативной комбинации, в результате которой сам Чикатило описал историю своей семьи и своих преступлений в письмах из следственного изолятора. Это 25 писем, каждое — на три-четыре странички, исписанные с двух сторон. Чикатило думал, что они попадают к адвокату, но их читали только следователь, оперативники и Бухановский. Именно на основании этих писем и были раскрыты преступления маньяка.

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Ветераны розыска и следствия в фильме заявляют, что Чикатило не надо было расстреливать — смертная казнь стала результатом давления на суд.

Фильм построен как интервью с участниками поисков серийного убийцы и следственных действий, причем один из них, подполковник Анатолий Евсеев, несколько дней спал с ним в одной комнате сразу после задержания. Кроме него и Буракова своими воспоминаниями делились Анатолий Евсеев и Станислав Шепетков, офицеры милиции, активные участники «Лесополосы».

Андрей Чикатило, самый известный серийный советский убийца, с 1978-го по 1990 год совершил 53 убийства.

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