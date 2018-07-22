Умер руководивший поимкой Чикатило следователь

В Ростовской области скончался генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
«Руководство и личный состав областного главка выражает соболезнования в связи с кончиной председателя совета ветеранов генерал-майора милиции в отставке Виктора Буракова», — говорится в сообщении.
Бураков умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни.
Отмечается, что офицер был в составе следственно-оперативной группы по задержанию серийного убийцы Андрея Чикатило и руководил операцией по поимке преступника.