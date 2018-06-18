Бразильский репортер назвал российский город «мировой столицей серийных убийств»

Журналист бразильской телекомпании SBT рассказал зрителям о Ростове-на-Дону, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Запись появилась в YouTube-канале компании.

«Это довольно зловещее место. Построенный на берегу реки Дон, город на юго-западе России известен как мировая столица серийных убийц. С 1987 по 1999 год были задержаны и осуждены 34 человека. Наиболее известным из них является Андрей Чикатило, "ростовский мясник", который стал персонажем художественных и документальных фильмов и признался не менее чем в 53 убийствах», — оценил столицу Южного федерального округа репортер.

Сотрудник бразильского телеканала, однако, отметил теплую погоду и гостеприимство местных жителей.

Сборная Бразилии сыграла матч со Швейцарией на стадионе «Ростов-Арена». Встреча завершилась со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Филипе Коутинью и Стивен Цубер.

Следующий матч в Ростове-на-Дону состоится 20 июня. На площадке сразятся Уругвай и Саудовская Аравия.

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