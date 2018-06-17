Бразильцы стартовали с ничьей на чемпионате мира

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в первом матче на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 июня, в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте счет открыл полузащитник бразильцев Филипе Коутинью. Ответный мяч на 50-й минуте забил хавбек Стивен Цубер.

Лидерами группы Е остались сербы, которые ранее 17 июня обыграли Коста-Рику — 1:0. Единственный гол на счету капитана балканской команды Александра Коларова.

Также в первом туре группового этапа не смогла победить сборная Германии. В матче с Мексикой действующие чемпионы мира пропустили на 35-й минуте и не сумели отыграться.

Чемпионат мира 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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