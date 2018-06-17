Сборная Сербии обыграла костариканцев на чемпионате мира

Сборная Коста-Рики проиграла команде Сербии в матче первого круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 17 июня, в Самаре и завершилась со счетом 1:0 в пользу сербов. Единственный мяч на 56-й минуте забил со штрафного защитник Александар Коларов.

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После первого матча у Сербии в активе три очка, у Коста-Рики — ноль. Еще две команды группы E, Бразилия и Швейцария, встретятся 17 июня в Ростове. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу в России продлится до 15 июля. Мундиаль принимают 12 стадионов в 11 городах страны.

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