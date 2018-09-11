Задержан изуродовавший трех девушек «кислотный» маньяк

В Ставропольском крае задержан подозреваемый в нападении с кислотой на трех несовершеннолетних девушек, которого разыскивали больше года. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Молодому человеку вменяется статья 213 УК РФ («Хулиганство»).

По данным следствия, 20 июня 2017 года он беспричинно выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке, а через три дня он облил опасным веществом еще двух — 15 и 16-летнюю — девушек, которых встретил на улице города Буденновска. В результате три несовершеннолетние получили ожоги различной степени тяжести.

Для проверки на причастность к преступлениям были отобраны образцы ДНК более чем у двух тысяч жителей Буденновска и Буденновского района, в том числе подпадавших под основные характеристики предполагаемого подозреваемого. В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Буденновска — студент медицинского колледжа. Именно образцы задержанного совпали с обнаруженными на банке из-под кислоты, изъятой в ходе осмотра места происшествия.

На допросе молодой человек признался, что нападал на девушек, чтобы выместить накопившуюся злобу и агрессию. В связи с этим следствие намерено направить его на психолого-психиатрическую экспертизу.

В настоящее время по ходатайству следователя молодой человек арестован.

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