Велосипедист на Ставрополье плеснул кислотой в лицо переходившим дорогу девушкам

Велосипедист, проезжавший по улице Октябрьской в Буденновске Ставропольского края, плеснул кислотой в лицо двум несовершеннолетним девушкам, которые переходили дорогу. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 июня. Пострадавшие — 15-летняя и 16-летняя девушки — госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

Личность злоумышленника пока не установлена. За информацию о нем полиция предлагает награду в размере 500 тысяч рублей, передает Пятый канал.