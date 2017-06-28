Велосипедист в Буденновске за пару дней облил кислотой трех девочек

В Буденновске (Ставропольский край) за пару дней облили кислотой трех девочек. Речь идет о двух аналогичных инцидентах, произошедших 20 и 23 июня, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах региона.

«Так, 20 июня проезжавший мимо девочки-подростка велосипедист плеснул ей в лицо кислоту. Пострадавшая с ожогами госпитализирована. Через три дня история повторилась, облиты были две девочки 15 и 16 лет, они также госпитализированы», — сказал собеседник агентства. По его словам, ведутся поиски подозреваемого или подозреваемых.

В то же время на сайте регионального управления Следственного комитета говорится, что двум переходившим дорогу девушкам вечером 23 июня в лица брызнул кислотой молодой человек на велосипеде. Девочки получили ожоги разной степени тяжести. По данному факту СК возбудил уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Такое же уголовное дело, указывают следователи, поступило из полиции. Согласно его материалам, вечером 20 июня на улице к девушке «подошел мужчина и беспричинно облил ее жидкостью». У нее химические ожоги левой руки и лица.

Сейчас дела объединены в одно производство.

В пресс-службе краевой полиции «Интерфаксу» сообщили, что награда за полезную информацию о нападавшем составляет полмиллиона рублей.

Тем временем губернатор Владимир Владимиров обратился к послу Италии в России Чезаре Мария Рагальини с просьбой отправить одну из пострадавших в Италию и провести ей пластическую операцию. Дипломат пообещал содействие.