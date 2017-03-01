Неизвестный велосипедист плеснул кислотой в лицо жительнице Берлина

Неизвестный облил кислотой 27-летняя жительницу Берлина, проезжая мимо на велосипеде. Об этом сообщает Die Welt.

Женщина подверглась нападению в районе Фридхрихсхайн ночью в понедельник, 27 февраля, однако обстоятельства происшествия стали известны позднее. Пострадавшая прогуливалась вдоль Юнгштрассе, когда проезжающий мимо велосипедист выплеснул ей в лицо токсичную жидкость и скрылся. Женщина не успела его разглядеть.

Пожарная бригада, прибывшая на место происшествия, пока не установила, какой вид кислоты был использован. Следы опасного вещества обнаружили на припаркованных рядом автомобилях.

По информации полиции, это не единственный случай нападения с применением кислоты. За последние три месяца подобным атакам подверглись пять женщин. В январе велосипедист напал на жительницу Берлина в районе Пренцлауэр-Берг. В декабре произошло три подобных инцидента, в том числе в районах Шарлоттенбург и Вайсензе. Все пострадавшие были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Известно, что в одном из случаев злоумышленник распылил кислоту из водного пистолета, а в другом была применена серная кислота, слитая из автомобильного аккумулятора. Полиция выясняет, связаны ли эти происшествия.

