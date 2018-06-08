Обливший подругу кислотой отвергнутый россиянин осужден на 14 лет

Житель подмосковного Электрогорска, обливший кислотой 17-летнюю подругу, приговорен к 14 годам в колонии строгого режима. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

Она уточнила, что 23-летний молодой человек признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, клевете, вымогательстве и угрозе убийством.

Пара рассталась по инициативе девушки. «Тогда он [осужденный] начал преследовать знакомую, высказывая ей различные угрозы, а затем потребовал у ее родителей 1 миллион 350 тысяч рублей за то, чтобы оставить их дочь в покое. Получив отказ, мужчина 25 ноября 2016 года подстерег девушку у подъезда ее дома и плеснул ей в лицо кислотой», — рассказала Врадий.

Ни на стадии предварительного следствия, ни в суде мужчина свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Его причастность доказали показания свидетелей и потерпевшей, переписка в социальных сетях и результаты экспертиз.

Как уточнил «Ленте.ру» источник, речь идет о 23-летнем Данииле Глущенко. В феврале 2016 года он познакомился с потерпевшей Настей в одной из социальных сетей, девушка ушла от него в апреле. По словам свидетелей, когда он плеснул ей кислоту в лицо, он крикнул «Умри, мразь!». Злоумышленника задержали уже на следующий день. В 2017 году в сети появилась петиция в защиту Глущенко, но она собрала всего 18 подписей.

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