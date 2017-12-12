Индианка попыталась выдать облитого кислотой любовника за убитого мужа

Жительница Индии убила своего мужа и облила кислотой лицо любовника, чтобы выдать его за покойного супруга. Об этом сообщает Gulf News India.

По информации издания, 28-летняя Сваси (Swathi) из штата Телингана сговорилась со своим любовником Раджешем (Rajesh) убить мужа Судхакара (Sudhakar) еще два года назад, но собиралась осуществить план позже. Когда муж Сваси узнал о существовании любовника, женщина испугалась ссоры, дождалась, пока супруг вернется с работы, и убила его. Тело она закатала в ковер и сожгла в ближайшем лесу.

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Два дня спустя она облила тело и лицо любовника кислотой, вероятно, с его согласия, и сообщила родителям мужа, что на него напали и изуродовали. Они доставили лже-Судхакара в больницу и подали заявление в полицию. Но вскоре у них появились сомнения, что они заботятся о своем сыне. Родителей насторожил отказ мужчины есть суп из баранины, который был любимым блюдом Судхакара.

После этого у молодого человека взяли отпечатки пальцев. Позднее Сваси арестовали, она и ее любовник признались в убийстве.

Полицейские утверждают, что женщина вдохновилась сюжетом индийского фильма 2014 года Yevadu («Кто»), в котором один из героев сделал себе пластическую операцию, чтобы выдать себя за другого человека.

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