Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима

Александр Третьяков, более известный как «убийца с микрофоном», в четверг, 26 июля, осужден Пермским краевым судом на 19,5 года колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета Ирина Незнамова.

Кроме того, приговором суда Третьяков обязан возместить ущерб: в пользу ребенка убитого им мужчины с него взыскан миллион рублей, пострадавшим женщинам он должен выплатить 500 и 200 тысяч рублей.

Он признан виновным в убийстве, разбоях, грабеже, а также в краже и угоне автомобиля, уточнила Незнамова. Помимо этого, суд учел, что 29-летний Третьяков совершал новые преступления сразу после освобождения из колонии, где отбывал срок за похожие преступления.

Материалы по теме Это фиаско, пахан Самые идиотские преступления 2017 года

По данным следствия, в ночь на 16 октября 2017 года Третьяков убил молодого человека, с которым познакомился за несколько часов до этого. Причиной преступления стала внезапно вспыхнувшая ссора. С 17 по 22 октября он совершил грабеж и два разбойных нападения на женщин, с которыми знакомился в ресторанах и клубах, а после шел к ним домой. Совершать преступления Третьякову помогало его обаяние: он быстро очаровывал собеседниц и входил к ним в доверие. Попав же в квартиру, он при первой же возможности забирал все ценное и сбегал. Одной из потерпевших он показал радиомикрофон и представился шоуменом из Москвы. Особой его приметой стала песня «Маленькая страна» — он любил напевать ее и другие хиты Наташи Королевой.

В ночь на 23 октября 2017 года обвиняемый угнал автомобиль из Индустриального района города Перми, но попал в ДТП в Добрянском районе, с места происшествия скрылся, похитив имущество водителя указанного автомобиля — сотовый телефон и одну тысячу рублей. После этого он автостопом отправился в Улан-Удэ — свой родной город.

Несмотря на то что ориентировки с портретами Третьякова были развешены по всему краю, его так никто и не опознал. Задержали злоумышленника 24 ноября: одному из посетителей кафе под Улан-Уде показалось подозрительным поведение мужчины, и он сообщил о нем в ГИБДД.

В прессе Третьякова называли «маньяк-гей», однако он, по данным следствия, гетеросексуален.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!