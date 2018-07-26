Силовые структуры
 
Последние новости
Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года
Россия приступила к созданию офшоров
Названы самые секретные подводные роботы России
На Украине объявили Год Бандеры
«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка
Американец не выдержал рекордной жары и угнал скорую
В Москве ликвидирована нападавшая на перевозчиков денег банда
Трампу советовали сдружиться с Россией из-за Китая
В Москве захотели сделать каршеринг для инвалидов  
Драку сотрудницы «Макдоналдса» с грубой клиенткой сняли на видео
Новости партнеров

Пермский «убийца с микрофоном» осужден на 19,5 лет особого режима

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Третьяков

Александр Третьяков, более известный как «убийца с микрофоном», в четверг, 26 июля, осужден Пермским краевым судом на 19,5 года колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета Ирина Незнамова.

Кроме того, приговором суда Третьяков обязан возместить ущерб: в пользу ребенка убитого им мужчины с него взыскан миллион рублей, пострадавшим женщинам он должен выплатить 500 и 200 тысяч рублей.

Он признан виновным в убийстве, разбоях, грабеже, а также в краже и угоне автомобиля, уточнила Незнамова. Помимо этого, суд учел, что 29-летний Третьяков совершал новые преступления сразу после освобождения из колонии, где отбывал срок за похожие преступления.

По данным следствия, в ночь на 16 октября 2017 года Третьяков убил молодого человека, с которым познакомился за несколько часов до этого. Причиной преступления стала внезапно вспыхнувшая ссора. С 17 по 22 октября он совершил грабеж и два разбойных нападения на женщин, с которыми знакомился в ресторанах и клубах, а после шел к ним домой. Совершать преступления Третьякову помогало его обаяние: он быстро очаровывал собеседниц и входил к ним в доверие. Попав же в квартиру, он при первой же возможности забирал все ценное и сбегал. Одной из потерпевших он показал радиомикрофон и представился шоуменом из Москвы. Особой его приметой стала песня «Маленькая страна» — он любил напевать ее и другие хиты Наташи Королевой.

В ночь на 23 октября 2017 года обвиняемый угнал автомобиль из Индустриального района города Перми, но попал в ДТП в Добрянском районе, с места происшествия скрылся, похитив имущество водителя указанного автомобиля — сотовый телефон и одну тысячу рублей. После этого он автостопом отправился в Улан-Удэ — свой родной город.

Несмотря на то что ориентировки с портретами Третьякова были развешены по всему краю, его так никто и не опознал. Задержали злоумышленника 24 ноября: одному из посетителей кафе под Улан-Уде показалось подозрительным поведение мужчины, и он сообщил о нем в ГИБДД.

В прессе Третьякова называли «маньяк-гей», однако он, по данным следствия, гетеросексуален.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Маньяк-гей» спел следователям коронную песню Наташи Королевой
«Убийца с микрофоном» задержан в бурятском кафе
Ворующий при помощи хитов Наташи Королевой преступник оказался убийцей
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0525 июля

Крысы бюджетные

Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
14:3525 июля

Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе

15:5925 июля

Суд арестовал пятерых подозреваемых в пытках заключенного в колонии Ярославля

02:44Сегодня

Главу НПО имени Лавочкина задержали

Силовые структуры00:0320 июля

«Это место называют новым ГУЛАГом»

Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
12:5325 июля

Главу НПО имени Лавочкина заподозрили в хищении сотен миллионов рублей

17:4125 июля

Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве

11:5725 июля

Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда

Силовые структуры00:0217 июля

«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»

Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
16:4125 июля

Пытки в ярославской колонии дошли до ООН

14:0124 июля

Вернувшийся из тюрьмы в США хакер узнал о краже в Москве машины Tesla

17:1524 июля

Главу томского управления МЧС задержали по подозрению в получении взятки

Россия
«Внутри сидит лысый мужик»
Они надевают маски животных, чтобы нести добро. Кто-то считает их извращенцами
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
«Мы вырастили людей с дефектом»
Почему россияне так часто болеют
Сына расстрелянного при Сталине военачальника оправдали спустя 73 года
Россиянам разрешили выбирать день свадьбы
Власти отреагировали на пытки в колонии
Банкроство Urban Group сочли ответственностью страховщиков
Все материалы
Мир
«Они покупали девочек и мальчиков»
Трампу советовали сдружиться с Россией из-за Китая
Раскрыто описание подозреваемого по делу об отравлении «Новичком»
Новая Зеландия обвинила Австралию в воровстве флага
Трампу пригрозили разрушительной войной
Махатхир МохамадДоктор М.
Он 40 лет разворовывал страну, а теперь вернулся во власть. Ему 93 года
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Все материалы
Бывший СССР
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Украинский военный совершил самосожжение в центре Киева
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Армения признала очень высокой вероятность войны с Азербайджаном
На белорусах поставят алкогольный эксперимент
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Все материалы
Экономика
На газах
Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого
Названы самые богатые российские знаменитости
«Яндекс» установил рекорд за счет Сбербанка
«Аэрофлот» бесплатно перевезет снаряжение дайверов и серфингистов
Полицейских застрахуют по-новому
AliEхpress начал торговать холодильниками
Названо самое качественное и вкусное масло
Все материалы
Силовые структуры
Крысы бюджетные
Они создают подпольные банки и уводят миллиарды. Кто и как их ловит?
Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
Главу НПО имени Лавочкина задержали
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
Бывший замглавы МЧС задержан по подозрению в мошенничестве
Бывшего министра Украины обвинили в призывах взрывать российские поезда
Пытки в ярославской колонии дошли до ООН
Все материалы
Наука и техника
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Русский полет
Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего
Кадр из фильма «Ленин в 1918 году»«Отчетливо видна рука чекистов»
Кто на самом деле убивал Ленина
Названы самые секретные подводные роботы России
Сердюков объяснил отказ Китая от российских двигателей в пользу украинских
В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
Опровергнута популярная гипотеза о Йеллоустонском супервулкане
Все материалы
Спорт
Головин переходит в «Монако»
Все о главном российском трансфере
В РФС выступили за возвращение пива на стадионы
ЦСКА избавился от столетней обороны и стал самой молодой командой России
Макгрегор нашел способ избежать тюрьмы за нападение на автобус UFC
Грязно и мокро
В Финляндии устроили свой чемпионат мира. Играли полуголыми и в болоте
Волков вызвал чернокожего бойца на UFC в Москве и «узнал» про расизм в России
Названа новая зарплата Черчесова в сборной России
Все материалы
Культура
Все братья — сестры
Коэны, Куарон, Одиар: главные премьеры 75-го Венецианского фестиваля
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
Полиция юмора
Десять лет назад они травили шутки про педофилов. Теперь травят их
«Самая сексуальная певица» забыла слова песни о трезвости перед передозировкой
Макаревич заговорил о покупке Крыма Россией
Раскрыты подробности финальных эпизодов и продолжения «Игры престолов»
Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома» про наркомана
Все материалы
Интернет и СМИ
Империя власти и шантажа
Злобный подросток разбогател на подглядывании за людьми и поплатился
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Система распознавания лиц помогла предотвратить кражу спонсорского кубка ЧМ-2018
Жена узнала о второй семье мужа через соцсеть и наказала его
Мужчина мастерски затроллил мошенника и прославился
Казино Azino777 признали крупнейшим рекламодателем Рунета
Все материалы
Ценности
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Все оттенки денег
Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета
Умер самый известный продавец 2014 года
Прическа из 1960-х вновь обрела популярность
Дочь Трампа избавится от собственной одежды
Первый крупный бренд отказался фотошопить тела моделей в купальниках
Все материалы
Путешествия
Визовые центры в России под угрозой закрытия
Чего бояться туристам?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Таки едем
Россиянам стоит отправиться в Израиль. И вот почему
Невменяемый пассажир напал на сотрудников московского аэропорта
На израильском туристическом курорте упали сирийские ракеты
В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин
Все визовые центры в России оказались под угрозой закрытия
Все материалы
Из жизни
«Ходили в клубы с братанами, пили Cristal и гуляли по-черному»
Дети миллионера от 14-летних девочек унаследовали богатства и опустились на дно
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Умерла одна из последних женщин-пилотов Второй мировой войны
Бывший муж принес 70 килограммов мелочи для уплаты алиментов
В Нигерии нашли «самую красивую в мире девочку»
Британка решила сэкономить на увеличении губ и поплатилась
Все материалы
«Пристрелите меня первым»
Умер главный бунтарь автоиндуcтрии Серджио Маркионне — его цитаты
Заводские дрэгстеры – истоки
Неприметные машины, которые могли выиграть любую светофорную гонку или дрэг-заезд
Суперкары из-за Железного занавеса
Машины-монстры из СССР и Стран Варшавского договора — кто их строил и зачем?
Тест обновленной Kia Optima
Выясняем, что изменилось в корейском бизнес-седане после рестайлинга
Российский Toyota Hilux обзавелся новой флагманской версией
Бразилец превратил хэтчбек Fiat в Lamborghini Aventador
Дорожный спортпрототип Mercedes-Benz AMG CLK GTR выставят на торги
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы