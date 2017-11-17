Ворующий при помощи хитов Наташи Королевой бурят-гей оказался убийцей

В Перми оперативники разыскивают особо опасного преступника, который поет своим жертвам песни Наташи Королевой. На счету злоумышленника не только кражи, но и убийство, сообщил «Ленте.ру» в пятницу, 17 ноября, заместитель руководителя отдела криминалистики регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Безматерных.

По его словам, в розыск объявлен 29-летний Александр Третьяков, уроженец Бурятии. «Недавно он освободился из мест лишения свободы, где находился за нетяжкие корыстные преступления, и на перекладных, скорее всего с дальнобойщиками, приехал в Пермский край», — сказал Безматерных.

Представитель СКР отметил, что Третьяков знакомился с жертвами в местах вечернего досуга, клубах и барах, выбирал тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения. После он сопровождал их домой. Две потерпевшие женщины рассказали, что для обольщения мужчина использовал свои вокальные способности.

«Жертвы Третьякова отмечали, что он был обходителен, вежлив, а также пел им тоненьким женским голоском хиты Наташи Королевой. Одной из потерпевших он демонстрировал микрофон, который носил в рюкзаке, и говорил, что музыкой занимается профессионально и причисляет себя к шоу-бизнесу», — отметил Безматерных.

Оказавшись дома у жертв, Третьяков дожидался, пока они отвлекутся — к примеру, пойдут в душ — после чего совершал кражи и уходил. Таким образом он обокрал трех женщин, а четвертого потерпевшего, мужчину, зарезал 15 сентября в Ленинском районе Перми. Следствие не исключает, что убийца мог покинуть Пермский край.

Как отмечается, ни в одном из преступных эпизодов не было зафиксировано сексуальных контактов. На этом фоне появились слухи, что Третьяков — гей. Однако все потерпевшие отмечают, что в поведении мужчины не было черт, характерных для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.