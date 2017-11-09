Российский поэт-каннибал выел знакомой мозг на 8 Марта

Молодому поэту из города Валдай предъявлено окончательное обвинение в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Новгородской области Анастасия Садриева.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Он признал свою вину», — сказала она.

По данным следствия, 22-летний поэт познакомился с 45-летней женщиной в одной из социальных сетей. В ночь на 8 марта они встретились в доме погибшей в городе Валдай. Между ними быстро вспыхнула ссора, во время которой молодой человек несколько раз ударил свою спутницу по голове. В результате потерпевшая скончалась. Подозреваемый был задержан через несколько часов и очень быстро дал признательные показания. Кроме того, в его квартире были найдены вещи, на которых эксперты обнаружили кровь погибшей.

При осмотре места происшествия следователи и эксперты «обнаружили явные признаки каннибализма», говорится в официальных документах по делу. Информация об этом немедленно вызвала широкий общественный резонанс.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ходе следствия удалось восстановить картину убийства. Выяснилось, что молодой поэт несколько раз ударил свою знакомую по голове бутылкой из-под вина и, когда она потеряла сознание, нанес четыре ножевых ранения в грудь. После этого он киянкой разбил ей черепную коробку, начал отрезать кусочки мозга и есть их, запивая вытекающей кровью.

Следственные действия полностью завершены, отметили в следственном управлении СКР по региону. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, а затем поступит в суд. Содержание обвиняемого под стражей продлено до 8 декабря 2017 года.

Как отмечает региональная интернет-газета «Ваши новости», убийца осенью 2016 года был признан поэтом года по версии Российского союза писателей.