Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре

В Краснодаре задержали подозреваемых в убийствах и каннибализме

Утром 25 сентября стало известно, что в Краснодаре задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По словам источника в правоохранительных органах, у задержанных изъяты фрагменты человеческого тела. Следствие считает, что они убили свою жертву, расчленили ее и часть фрагментов тела хранили у себя дома в холодильнике. На основании этой информации, в соцсетях предположили, что задержанные могли быть каннибалами и употреблять в пищу человеческое мясо.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) подтвердили задержание подозреваемых.

Задержанные пока не дают никаких показаний

Как сообщает телеканал «Кубань» со ссылкой на источник в силовых структурах Краснодарского края, в отношении задержанных проводится проверка. Никаких признательных показаний они пока не дали. Источники «Ленты.ру» также это подтверждают. Тем не менее Telegram-канал Mash поспешил заявить о том, что «задержанные уже опознали по меньшей мере 30 человек, которых похитили с 1999 года». В то же время, по предварительным данным, подозреваемому-мужчине 37 лет, женщине — 42 года. Таким образом, если верить источникам Mash правы, то убивать и есть людей он начал в 17 лет, а она — в 22 года. При этом каким-то образом подозреваемые умудрялись целых 20 лет скрываться от правосудия.

Страшные фото в мобильном телефоне

12 сентября региональное издание «Живая Кубань» сообщило, что на улице Репина рабочие нашли мобильный телефон со снимками расчлененного трупа. По данным источников СМИ, на одной из фотографий мужчина позировал с отрубленной рукой женщины, а на другом снимке была запечатлена ее голова. Находку передали в полицию.

Владелец гаджета — 35-летний житель Краснодара

Автор фотоснимков рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он сфотографировался с убитой, оставив себе на память несколько снимков. После этого он выбросил части тела женщины в мусорный бак — а на следующий день, 11 сентября, потерял телефон.

В соцсетях опубликована, предположительно, полицейская справка по найденному мобильнику

В социальной сети «ВКонтакте» неизвестные опубликовали полицейскую справку (ее достоверность не подтверждена), в которой описывается ход оперативно-розыскных мероприятий по истории с найденным телефоном — и в частности, приводятся показания хозяина гаджета. Вот выдержка из документа.

«Б. пояснил, что обнаружил вышеуказанные части тела 08.09.2017 года приблизительно в 20 часов 50 минут в лесном массиве, расположенном на пересечении ул. Гастелло и ул. Дзержинского г. Краснодара, после чего положив их в имеющийся при нем рюкзак черного цвета, отправился к себе домой по адресу (…), находясь дома, гр. Б. Произвел несколько снимков головы на фотокамеру своего сотового телефона, после чего положил голову и кисть в пластиковое ведро и наполнил его водой, затем отправился спать. 09.09.2017 года приблизительно в 07 часов 30 минут Б., взяв с собой кисть, отправился на работу, а именно, в квартиру, где выполняет отделочные работы (…). Находясь по указанному адресу, гр. Б. Сделал снимок с кистью, при этом помещая ее в свою ротовую полость, а также засовывая пальцы себе в нос», — говорится в справке.

«Также, в ходе проведения анализа изученных фотографий, было обнаружено отсутствие мизинца, как в дальнейшем пояснил Б., данный мизинец он отрезал при помощи канцелярского ножа. После проведенных действий, а также по завершению отделочных работ, со слов Б., он сложил конечности в рюкзак и направился домой. Все это время подозреваемый передвигался на общественном транспорте. По прибытии домой, Б. сложил конечности обратно в ведро и направился спать. 10.09.2017 приблизительно в 9 часов 00 минут, со слов Б., он вынес конечности в мусорные баки, расположенные за общежитием, в котором он проживает, после чего направился домой. В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий (…) была обследована вся территория летного училища, по результатам чего был обнаружен скальп, который, как в последующем пояснил Б., он отрезал 10.09.2017 года перед тем, как выбросить данные конечности в мусорном баке. Свои действия он объяснить не может, ссылаясь на то, что просто совершил глупость», — отмечается в документе, предположительно, за авторством полицейских.

По факту находки телефона была начата доследственная проверка

«По факту обнаружения телефона с имеющимися на нем фотографиями 35-летнего местного жителя и частями тела погибшей женщины СКР по краю организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщала ранее помощник руководителя регионального управления СКР Иветта Агаян.

Вскоре нашлось расчлененное тело женщины со снимков

Вскоре после истории с телефоном на территории военного авиационного училища по улице Дзержинского нашли останки, принадлежащие женщине, а именно пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами. Как сообщала телеканалу «Кубань» старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталья Смяцкая, личность погибшей установлена. Ей оказалась 35-летняя местная жительница. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».