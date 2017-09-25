Силовые структуры
 
Последние новости
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Дерево спасло жизнь упавшему в 300-метровую пропасть жителю Чечни
Умерла самая тяжелая женщина в мире
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
В Москве пьяный мужчина искусал сержанта полиции  
СК уточнил обстоятельства смерти туриста на перевале Дятлова
Путин уволил Меркушкина с поста губернатора Самарской области
Популярные новости
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Путин уволил Меркушкина с поста губернатора Самарской области
Порнография оказалась причиной импотенции
Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети
СК уточнил обстоятельства смерти туриста на перевале Дятлова
Лидеры «Альтернативы для Германии» пообещали начать охоту на Меркель
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме

Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре

Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Зеленый ад»

В Краснодаре задержали подозреваемых в убийствах и каннибализме

Утром 25 сентября стало известно, что в Краснодаре задержали мужчину и женщину, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). По словам источника в правоохранительных органах, у задержанных изъяты фрагменты человеческого тела. Следствие считает, что они убили свою жертву, расчленили ее и часть фрагментов тела хранили у себя дома в холодильнике. На основании этой информации, в соцсетях предположили, что задержанные могли быть каннибалами и употреблять в пищу человеческое мясо.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) подтвердили задержание подозреваемых.

Задержанные пока не дают никаких показаний

Как сообщает телеканал «Кубань» со ссылкой на источник в силовых структурах Краснодарского края, в отношении задержанных проводится проверка. Никаких признательных показаний они пока не дали. Источники «Ленты.ру» также это подтверждают. Тем не менее Telegram-канал Mash поспешил заявить о том, что «задержанные уже опознали по меньшей мере 30 человек, которых похитили с 1999 года». В то же время, по предварительным данным, подозреваемому-мужчине 37 лет, женщине — 42 года. Таким образом, если верить источникам Mash правы, то убивать и есть людей он начал в 17 лет, а она — в 22 года. При этом каким-то образом подозреваемые умудрялись целых 20 лет скрываться от правосудия.

Страшные фото в мобильном телефоне

12 сентября региональное издание «Живая Кубань» сообщило, что на улице Репина рабочие нашли мобильный телефон со снимками расчлененного трупа. По данным источников СМИ, на одной из фотографий мужчина позировал с отрубленной рукой женщины, а на другом снимке была запечатлена ее голова. Находку передали в полицию.

Владелец гаджета — 35-летний житель Краснодара

Автор фотоснимков рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он сфотографировался с убитой, оставив себе на память несколько снимков. После этого он выбросил части тела женщины в мусорный бак — а на следующий день, 11 сентября, потерял телефон.

В соцсетях опубликована, предположительно, полицейская справка по найденному мобильнику

В социальной сети «ВКонтакте» неизвестные опубликовали полицейскую справку (ее достоверность не подтверждена), в которой описывается ход оперативно-розыскных мероприятий по истории с найденным телефоном — и в частности, приводятся показания хозяина гаджета. Вот выдержка из документа.

«Б. пояснил, что обнаружил вышеуказанные части тела 08.09.2017 года приблизительно в 20 часов 50 минут в лесном массиве, расположенном на пересечении ул. Гастелло и ул. Дзержинского г. Краснодара, после чего положив их в имеющийся при нем рюкзак черного цвета, отправился к себе домой по адресу (…), находясь дома, гр. Б. Произвел несколько снимков головы на фотокамеру своего сотового телефона, после чего положил голову и кисть в пластиковое ведро и наполнил его водой, затем отправился спать. 09.09.2017 года приблизительно в 07 часов 30 минут Б., взяв с собой кисть, отправился на работу, а именно, в квартиру, где выполняет отделочные работы (…). Находясь по указанному адресу, гр. Б. Сделал снимок с кистью, при этом помещая ее в свою ротовую полость, а также засовывая пальцы себе в нос», — говорится в справке.

«Также, в ходе проведения анализа изученных фотографий, было обнаружено отсутствие мизинца, как в дальнейшем пояснил Б., данный мизинец он отрезал при помощи канцелярского ножа. После проведенных действий, а также по завершению отделочных работ, со слов Б., он сложил конечности в рюкзак и направился домой. Все это время подозреваемый передвигался на общественном транспорте. По прибытии домой, Б. сложил конечности обратно в ведро и направился спать. 10.09.2017 приблизительно в 9 часов 00 минут, со слов Б., он вынес конечности в мусорные баки, расположенные за общежитием, в котором он проживает, после чего направился домой. В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий (…) была обследована вся территория летного училища, по результатам чего был обнаружен скальп, который, как в последующем пояснил Б., он отрезал 10.09.2017 года перед тем, как выбросить данные конечности в мусорном баке. Свои действия он объяснить не может, ссылаясь на то, что просто совершил глупость», — отмечается в документе, предположительно, за авторством полицейских.

По факту находки телефона была начата доследственная проверка

«По факту обнаружения телефона с имеющимися на нем фотографиями 35-летнего местного жителя и частями тела погибшей женщины СКР по краю организована доследственная проверка. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщала ранее помощник руководителя регионального управления СКР Иветта Агаян.

Вскоре нашлось расчлененное тело женщины со снимков

Вскоре после истории с телефоном на территории военного авиационного училища по улице Дзержинского нашли останки, принадлежащие женщине, а именно пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами. Как сообщала телеканалу «Кубань» старший помощник руководителя регионального управления СКР Наталья Смяцкая, личность погибшей установлена. Ей оказалась 35-летняя местная жительница. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Мария Фролова
Алексей Стейнерт

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ведущий CNN вместе с каннибалами съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями
Ученые узнали о кулинарии каннибалов древней Европы
Археологи открыли рецепты каннибалов древней Мексики
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0025 сентября

Московская история Х

Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
11:42Сегодня

В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в убийствах и каннибализме

10:58Сегодня

Чеченского вора в законе Азиза осудили за смертельное ДТП в состоянии опьянения

16:3922 сентября

Полиция отпустила под подписку о невыезде напавшего на оппозиционера Ляскина

Силовые структуры00:0119 сентября

«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»

Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
10:47Сегодня

Похитившая младенца из больницы в Дедовске получила пять лет условно

17:4724 сентября

В багажнике попавшей в ДТП под Петербургом машины обнаружили тело женщины

13:2022 сентября

В Забайкалье полицейского начальника задержали по подозрению в краже мобильников

Силовые структуры00:0022 сентября

Салам, «Москва»!

Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
05:53Сегодня

Соседи хоккеиста Толмачева рассказали подробности о его убийстве

23:2223 сентября

МВД предложило обязать водителей носить светоотражающую одежду

13:4621 сентября

Московских борцов с вирусами уличили в аферах с поставками подопытных обезьян

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Путин уволил Меркушкина с поста губернатора Самарской области
СК уточнил обстоятельства смерти туриста на перевале Дятлова
Песков подтвердил интерес Кремля к Telegram-каналам
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Германии
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Лидеры «Альтернативы для Германии» пообещали начать охоту на Меркель
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
У справлявшего нужду около Белого дома мужчины обнаружили набитую оружием машину
Недовольные избранием ультраправых в бундестаг вышли на улицы немецких городов
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
В Киеве рассказали об обещании Канады предоставить летальное оружие Украине
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Министр доходов ДНР в прямом эфире прокомментировал попытку покушения на него
В Азербайджане раскрыли число присоединившихся к ИГ граждан
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
В Госдуме сообщили о продаже россиянами квартир для инвестиций в криптовалюты
Минэкономразвития спрогнозировало потерю 800 тысяч трудоспособных россиян в год
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
«Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний
ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета на продажу сигарет в duty free
Совет директоров «Газпрома» одобрил 50-процентное участие в СП с турецкой Botas
В Татарстане представили претендующие на поддержку Корпорации МСП проекты
В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Чеченского вора в законе Азиза осудили за смертельное ДТП в состоянии опьянения
Похитившая младенца из больницы в Дедовске получила пять лет условно
В багажнике попавшей в ДТП под Петербургом машины обнаружили тело женщины
Соседи хоккеиста Толмачева рассказали подробности о его убийстве
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик
Порнография оказалась причиной импотенции
Все материалы
Спорт
Дмитрий КудряшовКувалдой по мечтам
Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
Черчесов вызвал Кокорина в сборную России впервые с ноября 2016 года
Фанат «Марселя» пробил вратаря соперника после выхода один на один
Рябинский раскритиковал людей после поражения Кудряшова
Комик предложил Трампу пригласить в Белый дом сборную России по баскетболу
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)Ломай полностью
Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
Полицейский сломал ногу болельщику «Зенита»
Все материалы
Культура
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
Художник создал скульптуру из семи тысяч таблеток экстази и копии Кары Делевинь
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Самый жестокий заключенный Британии попросил Тома Харди стать отцом его ребенка
Автор книг о Джеке Ричере призвал сделать марихуану обязательной к употреблению
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Российский журналист попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре
Великий запрет
История создания самой мощной цензуры в мире
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям
Блогер придумал способ получить сигнал от дирижабля и воздушного шара
Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
Созданы мотивирующие часы
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
С начала года россияне потратили на покупку Rolls-Royce около миллиарда рублей
Dolce & Gabbana нанесли игральные карты на одежду
Американская фирма выпустила часы с перекошенным циферблатом
Разработана разноцветная виртуальная бумага
Все материалы
Путешествия
У немца на языке
Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Определены самые популярные у прячущихся от зимы россиян направления отдыха
Названы легче других выдающие шенген россиянам страны
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Телефонная книга Гитлера с контактами нацистов ушла на аукционе по двойной цене
В Индии умер прозванный «Чужим» младенец
Польского борца с витринами настигла мгновенная карма
Младшая сестра Ким Кардашьян забеременела
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Jaguar Land Rover сделает вседорожный электрокар для конкуренции с S-классом
На автодроме Лагуна-Сека появилась 10-метровая Mazda
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы