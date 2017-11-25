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«Убийца с микрофоном» задержан в бурятском кафе

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Объявленный в федеральный розыск 29-летний Александр Третьяков задержан в ночь на 24 ноября в одном из придорожных кафе в Бурятии. Об этом «Ленте.ру» сообщил заместитель руководителя отдела криминалистики пермского управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Безматерных.

«Объявленный в федеральный розыск за несколько краж и убийство подозреваемый был задержан минувшей ночью на территории республики Бурятия. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, после чего он будет этапирован в Пермь», — рассказал Безматерных.

В свою очередь, источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что Третьяков после совершенного убийства автостопом направился в Бурятию — в тот регион, откуда после отбытия срока за кражу приехал в Пермь. «Он был задержан в придорожном кафе патрульным нарядом ГИБДД, после звонка одного из посетителей с сообщением о подозрительном мужчине. Интересно, что о Третьякове сообщали все региональные СМИ, его фотографии были развешаны во многих местах, но сидевшие в кафе люди не узнавали его до тех пор, когда он вдруг не стал напевать одну из песен из репертуара Наташи Королевой», — сказал собеседник редакции.

Третьяков, ранее судимый житель Бурятии, знакомился в разных увеселительных заведениях с мужчинами и женщинами, и быстро их очаровывал. Затем, оказавшись в жилищах новых знакомых, он пользовался моментом и похищал все ценное. Но в конце октября в Ленинском районе Перми Третьяков, по версии следствия, совершил убийство мужчины, с которым познакомился в тот же вечер.

Одной из потерпевших Третьяков показал радиомикрофон, который носил с собой, и представился работником шоу-бизнеса. По этой причине его стали называть «убийцей с микрофоном». Кроме того, он часто напевал, отдавая предпочтение хитам Королевой, что и стало особой приметой.

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