Карельский маньяк был судим шесть раз

Житель Петрозаводска Антон И., признавшийся в нападениях на молодых женщин, судим шесть раз. Об этом сообщает портал карельских новостей «Губернiя Daily».

«Из тюрьмы он вышел два года назад. В 2011 году его приговорили к 7 годам и 4 месяцам колонии общего режима за серию преступлений, в том числе за несколько краж и попытку угона. На момент вынесения этого приговора Ипатов имел пять судимостей, две из которых погашенные. Первые две судимости он получил, не достигнув 18 лет, после чего отправился в колонию для несовершеннолетних», — говорится в материале.

Первое преступление, за которое Ипатов был осужден, он совершил еще в восьмом классе, но тогда отделался условным сроком.

По данным издания, среди молодежи Карелии 28-летний Антон известен как Пума, и его поведение многие считают странным. У него есть ребенок, которому исполнилось 11 лет, но никакой помощи ему он не оказывает. Мужчина формально нигде не работает.

Задержать подозреваемого удалось благодаря водителю такси, который отвозил его от места убийства на Октябрьском проспекте к дому. Узнав о нападении и о том, что подозреваемый уехал на такси, он сам обратился в правоохранительные органы.

Журналисты портала «Губернiя Daily» также публикуют интервью с двумя выжившими жертвами мужчины. По их словам, первое нападение с ножом он совершил девять лет назад на знакомую. Преступление произошло на Октябрьском проспекте, тогда Антон трижды ударил девушку ножом по шее. Однако ей удалось выжить — сторож Петрозаводскмаша во время обхода нашел раненую и вызвал скорую. Доказать вину Ипатова тогда не удалось.

Второе нападение было совершено еще раньше, в 2008 году: во время вечеринки он напал на новую знакомую и попытался ее изнасиловать. Однако девушке при помощи знакомых удалось убежать, и заявлять о произошедшем она не стала.

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