Опубликовано видео проверки показаний карельского маньяка на местах убийств

Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео с подозреваемым в убийстве двух девушек в Петрозаводске.

На кадрах показана проверка показаний на местности, подозреваемый объясняет, как совершал преступления. Во время допросов он не смог назвать причину нападений на своих жертв.

По версии следствия, вечером 19 сентября 28-летний подозреваемый напал на 20-летнюю девушку у общежития, на следующей день набросился на 27-летнюю девушку в центре Петрозаводска, нанеся обеим колото-резаные ранения. От полученных ран девушки скончались. По утверждению источника «Ленты.ру,» обе убитые девушки были похожи внешне.

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