Главврача психбольницы уволили после видео с издевательствами над пациентом

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин уволил главного врача областной психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске, где санитары издевались над пожилым пациентом. Об этом сообщает «74.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве отметили, что представители министерства проводят выездную проверку в учреждении. «Также пройдут профилактические проверки в других профильных учреждениях», — добавили в пресс-службе.

Видео с издевательствами над пациентом психбольницы появилось в сети 16 октября. В ролике санитар бросил тапку в пенсионера, а потом пнул его. Наблюдавшие за этим медработники смеялись над происходящем. Спустя пару месяцев после этого пожилой мужчина умер. По словам его внучки, он болел сахарным диабетом, и у него случались провалы в памяти. Она предположила, что он мог не помнить об произошедшем с ним в клинике, поэтому ничего не рассказал родственникам.

После появления видеозаписи главврач больницы Александр Беликов осудил поведение своих подчиненных и сообщил о создании специальной комиссии для проверки информации об издевательствах над пациентами.

newsHShD / YouTube

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