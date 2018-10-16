Санитары закидали пациента тапками и запинали ногами на видео

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Санитары психоневрологической больницы №5 в Магнитогорске издевались над пожилым пациентом. Один из них бросал в мужчину тапками, а потом пнул ногой. Его коллеги смеялись над происходящим. Видеозапись инцидента опубликовало 74.ru.

Ролик изданию прислала жительница Тюмени Яна. По ее словам, видео прислал ей житель Магнитогорска Андрей Быковский, с которым она познакомилась в интернете и который работал в этом медучреждении. «Он сам снимал это видео. В кадре его коллега Рушан Абдрахманов и еще один мужчина, я не знаю, кто он. Я написала Андрею, что сообщу в органы, но он в ответ только смеялся и отправлял смайлики, говорил, что не боится», – вспоминала девушка. Яна добавила, что после этих слов мужчина начал удалять присланные видео и сообщения, но она успела сделать запись с экрана.

Главврач больницы Александр Беликов подтвердил, что санитары на видео действительно работают в медучреждении, но один сейчас в отпуске, а второй на больничном. Руководитель клиники добавил, что для проверки информации об издевательствах над пациентами в клинике создали специальную комиссию.

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