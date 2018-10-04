Россиянин выдумал историю про пытки и натравил следователей на врачей

Следственный комитет начал проверку информации о пытках и издевательствах над пациентами в реабилитационном центре в Чебаркуле Челябинской области. Об этом Znak.com сообщил руководитель следственного отдела по Чебаркульскому району Виталий Александров.

Проверка началась после того, как с заявлением в полицию обратился Даниил К., который, по его словам, проходил в клинике принудительное лечение и сбежал оттуда.

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По информации источника издания в правоохранительных органах, первые результаты не выявили нарушений в работе клиники. «Реабилитационный центр в Чебаркуле проверили, там даже решеток на окнах нет. Там содержится не больше десятка пациентов, лично с ними, а не с их родными у руководства заключены договоры. Содержание — добровольное. Претензий никто из опрошенных пациентов не высказал. Состава преступления там, скорее всего, нет. Другое дело, что заявитель утверждает, будто его держали в наручниках не только тут. Упоминает два других дома на территории Челябинска. Сейчас в этом разбирается Следственный комитет», — рассказал собеседник Znak.com.

Директор клиники «Восстановление плюс» Семен Букреев отверг все обвинения и сказал, что никто не удерживал мужчину в учреждении против его воли и силы к нему не применял. Он утверждает, что о Данииле К. ему рассказали друзья в одном из сообществ анонимных алкоголиков, он якобы хотел пройти реабилитацию.

Букреев сообщил изданию, что лично забирал молодого человека на машине в начале сентября. «Ребята, которые нам его порекомендовали, прощались с ним на дружелюбной ноте. Мы ехали по трассе в сторону Чебаркуля, общались, я сам лично за ним ездил. Он попросился остановиться, чтобы сходить в туалет. Мы остановили машину, он вышел. И в какой-то момент я вижу, что он бежит через дорогу, практически кидается под фуры. Мы, естественно, запереживали, схватили его. Я ему говорю: "Братан, ты чего делаешь?!" Он ответил, что думал, будто мы его везем в лес и там хотим закопать. Потом вдруг стал говорить, что просто хотел найти свои водительские права, которые выкинул, затем ответил, что права были не его. Приехали в центр, он еще осмотрелся, сказал, что хорошие условия у нас», — вспомнил владелец центра. Он добавил, что Даниил пробыл в учреждении примерно неделю, а потом сбежал через окно в ванной комнате.

2 октября уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить один из областных коммерческих реабилитационных центров. Павлова сообщила, что к ней обратился житель Челябинска, который обвинил персонал клиники в физических и психологических издевательствах над пациентами. По словам молодого человека, в это место его силой привезли люди, притворившиеся полицейскими. Там его якобы удерживали 2,5 месяца и принудительно лечили от зависимости. Услуги центра были платными — в среднем 30 тысяч рублей в месяц.

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