Плененный сотрудниками «Пятерочки» подросток рассказал о пытке морозом и побоях

Сургутский подросток, которого сотрудники местной «Пятерочки» обвинили в краже и закрыли в морозильном помещении, записал видеообращение с рассказом о нанесенных ему в супермаркете побоях. Запись опубликовал Telegram-канал Life Shot.

LIFE SHOT / Telegram

«Показывали мне даже фотографии избитых ребят в "Пятерочке" этой, в подсобном помещении. Как они на полу там лежали избитые», — добавил одиннадцатилетний Слава. Его, как он утверждает, били по голове.

Ранее, 24 сентября, сообщалось, что следователи начали проверку действий работников магазина по статье 127 УК («Незаконное лишение человека свободы»).

Представитель «Пятерочки» рассказал, что охранник удерживал дверь камеры, в которой находился подросток полминуты. Приезда полиции молодой человек дожидался в зоне разгрузки. Затем мальчика отпустили. Подозрения в краже не подтвердились.

В настоящее время всех причастных к инциденту сотрудников супермаркета отстранили от работы. В компании проводят внутреннее расследование.

Жесткое отношение работников «Пятерочки» к покупателям фиксировалось на видео неоднократно. В августе прошлого года сотрудница супермаркета в Подмосковье избила 10-летнего школьника, вставшего на скейт возле касс в магазине.

В октябре 2016 года сотрудник сочинского магазина ударил покупательницу кулаком в лицо. В июне того же года охранники «Пятерочки» в Копейске сначала заставили заподозренного в воровстве покупателя отжиматься от пола, а когда тот сказал, что больше не может, ударили его электрошокером.

Весной 2016 года сотрудники супермаркета указанной выше сети заподозрили в краже 78-летнюю пенсионерку. Женщину задержали, а затем доставили в отдел полиции. Там она почувствовала недомогание и через два дня скончалась в больнице.

Аналогичные истории происходят и в супермаркетах «Магнит». Так, в августе нынешнего охранник магазина этой сети в Сарове ударил и повалил на пол подростка, пишет Newsnn.ru. Инцидент также попал на видео и привлек внимание следователей.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!