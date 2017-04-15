Прокуратура заинтересовалась смертью заподозренной в краже продуктов пенсионерки

По делу о смерти 78-летней пенсионерки после задержания ее в супермаркете сети «Пятерочка» проводится проверка, сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

Происшествие случилось весной 2016 года. Сотрудники охраны магазина заподозрили пожилую женщину в краже продуктов. Вызванные ими полицейские доставили пенсионерку в отдел полиции, где она почувствовала недомогание. Бригада скорой медицинской помощи увезла женщину в больницу, где она через два дня скончалась.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит действия охраны магазина, основания для доставления пенсионерки в отдел полиции и своевременность вызова бригады скорой помощи. Также прокуратура выяснит, оказывалась ли пожилой женщине помощь в отделе полиции до приезда медиков. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина сообщила ТАСС, что по факту доставления пожилой женщины в отдел полиции представителями УМВД России по Екатеринбургу была проведена проверка и «в действиях сотрудников нарушений не усмотрено».

В апреле 2016 года в Петербурге на два месяца арестовали охранника магазина «Пятерочка», который напал на 89-летнюю покупательницу, заподозренную в краже продуктов.