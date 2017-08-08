Сотрудница «Пятерочки» избила вставшего в магазине на скейт 10-летнего мальчика

В подмосковном поселке Лесной городок сотрудница местного супермаркета «Пятерочка» избила 10-летнего школьника, пришедшего в магазин со скейтом и вставшего на него на кассовой линии. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 8 августа, сообщил источник в правоохранительных органах. Также в распоряжении редакции появилось видео случившегося.

Инцидент произошел еще в середине июля, однако известно о нем стало только сейчас. По имеющейся информации, мальчик отправился в магазин за кормом для кошки. Чтобы быстрее добраться до «Пятерочки», он прихватил с собой скейтборд. Уже на кассе, расплачиваясь за товар, он привстал на доску. Сразу после этого на него напала сотрудница магазина. Женщина зажала ребенку шею локтем и нанесла несколько ударов по голове, попутно пытаясь отобрать средство передвижения. Другим посетителям удалось оттащить разъяренную женщину от него, и он смог покинуть магазин.

По словам источника «Ленты.ру», родители ребенка заявили в полицию о действиях продавщицы. В свою очередь, руководство супермаркета защищает работницу, так как та, по их словам, устала от докучавшей ей детворы.