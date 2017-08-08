Избившая мальчика из-за скейтборда сотрудница «Пятерочки» уволена

Сотрудница супермаркета «Пятерочка» в подмосковном поселке Лесной городок, которая избила 10-летнего мальчика из-за того, что он встал в магазине на скейтборд, уволена. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Московской области Ксению Мишонову.

«Эта сотрудница уже уволена», — рассказала Мишонова.

Ранее во вторник источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что сотрудница магазина набросилась на пришедшего в магазин со скейтом и вставшего на него на кассовой линии 10-летнего школьника. Также в распоряжении редакции появилось видео случившегося.

Известно, что инцидент произошел в середине июля. По имеющейся информации, мальчик отправился в магазин за кормом для кошки. Чтобы быстрее добраться до магазина, он прихватил с собой скейтборд. Уже на кассе, расплачиваясь за товар, он привстал на доску. Сразу после этого на него напала сотрудница магазина. Женщина зажала ребенку шею локтем и нанесла несколько ударов по голове, попутно пытаясь отобрать средство передвижения. Другим посетителям удалось оттащить разъяренную женщину от него, и он смог покинуть магазин.