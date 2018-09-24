Продавцы «Пятерочки» заперли подростка в холодильнике

В Сургуте продавцы «Пятерочки» обвинили подростка в краже и закрыли в холодильном помещении до приезда полиции. Сургутские следователи начали проверку действий продавцов по статье 127 УК («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением»), говорится на сайте пресс-службы ведомства.

По данным портала СТВ, персоналу магазина «Пятерочки» показалось странным поведение подростка: они заподозрили его в краже. Юношу обыскали, после чего заперли в помещении. На кадрах, снятых им, видно, как он пытался выбраться из помещения с коробками, но дверь закрыта.

«А что караулить его, хай там сидит», — говорит один из сотрудников.

В начале сентября охранник продуктового магазина вызвал группу быстрого реагирования для задержания 7-летней девочки. Первоклассница зашла в магазин за сладостями и забыла заплатить за один леденец. Ее задержали, не отпуская до прихода матери.

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