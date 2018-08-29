Грабитель с пистолетом и гранатой ворвался в магазин и никого не напугал

Новости Забайкалья / YouTube

Полиция Читы разыскивает преступника, совершившего неудачную попытку ограбления магазина. Нападение вора зафиксировали камеры наблюдения, запись с которых появилась в YouTube 27 августа. Об этом сообщает «Чита.ру».

В ночь на 28 июня вооруженный пистолетом и гранатой мужчина подошел к кассе магазина «Привоз» и угрожал продавцу. Однако арсенал грабителя не испугал ни кассира, ни посетителей. На видео заметно, как вор кидает кассиру пакет и требует положить в него деньги. За попыткой ограбления спокойно наблюдает покупатель, который не обращает на него внимания и хочет оплатить выбранные товары. В итоге вору приходится уйти ни с чем.

23 августа сообщалось об американском грабителе, который забрался в продуктовый магазин по лазу, который проделал в стене. Пока он ползал между полками с товарами, сработала сигнализация, и ему пришлось покинуть магазин.

17 августа в Сургуте удалось поймать вора-рецидивиста, который заснул на месте ограбления.

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