Вор прорыл ход в продуктовый магазин

Видео: KRIS 6 News / YouTube

В американском городе Ла-Верн, штат Калифорния, вор забрался в продуктовый магазин по лазу, который проделал в стене. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Преступник пошел на кражу ночью, когда в магазине никого не было. Камера видеонаблюдения сняла, как ящики с прохладительными напитками упали на пол, и из небольшого отверстия под ними появился мужчина в белой маске.

Материалы по теме Копай глубже Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты

Вор несколько минут ползал между полками с товарами, пытаясь открыть двери. Когда сработала сигнализация, он вскочил на ноги, подбежал к своему лазу и покинул магазин тем же способом, которым пришел.

Через несколько минут прибыли полицейские. Они обнаружили сначала лаз, а затем и самого вора, который скрывался в кустах возле железнодорожных путей неподалеку. При нем нашли инструменты, которые могли использоваться для совершения преступления.

В 2000 году сообщалось, что китайская полиция арестовала вора, который устроил подкоп под магазин электротоваров и собирался его ограбить. Владелец услышал подозрительный шум под полом и вызвал полицию.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!