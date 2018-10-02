Сбежавший из реабилитационной клиники россиянин рассказал о зверствах врачей

Пациент сбежал из коммерческого реабилитационного центра в Чебаркуле, где, по его словам, над ним издевались сотрудники клиники. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

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Мужчина рассказал областному омбудсмену Маргарите Павловой, что 5 июля несколько мужчин, которые представились полицейскими, скрутили его, надели наручники и доставили в неизвестное место, где пытали и требовали признаться в зависимости. После этого его отвезли в центр и поместили в стационар с 20-25 другими пациентами. Там его удерживали 2,5 месяца и принудительно лечили, используя физическое и психическое насилие.

В клинике пациентам обещают помочь справиться с любыми видами зависимости и психическими расстройствами. Это стоит около 30 тысяч рублей в месяц, но сумма варьируется в зависимости от финансового положения человека и его родственников.

«Им показывают красивый двухэтажный коттедж, в котором с клиентом будут работать психологи и врачи. На деле все происходит совсем по-другому. Со слов пациента, за любую провинность людей раздевают догола и обливают ледяной водой, потом бьют по шее руками. Систематически подвергают моральным унижениям», — говорится в сообщении.

По словам сбежавшего пациента, большинство находящихся в клинике лечили принудительно. Их возраст варьировался от 17 до 60 лет, и условия их содержания были одинаково жестокие. «У меня на теле были такие синяки размером 30 на 20 сантиметров. У меня подозрение на перелом ребер, пойду делать рентген. У человека — я видел — вся нога полностью была синяя», — вспоминал мужчина.

Павлова попросила прокуратуру и областное управление МВД проверить информацию. Сотрудники аппарата омбудсмена нашли еще трех человек, которые проходили лечение в этом реабилитационном центре и готовы дать показания.

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