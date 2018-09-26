Полицейские забрали россиянина из школы ради пыток

Житель Сочи Георгий Свешников обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на полицейских, которых он обвинил в пытках ради признательных показаний, сообщает «Комитет против пыток».

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Правозащитники уверены, что в отношении Свешникова были нарушены две статьи Европейской конвенции: о запрете на применение пыток и о гарантии на эффективное расследование.

Ученик 11 класса сочинской средней школы №18 Георгий Свешников обратился к правозащитникам в мае 2017 года и рассказал, что 28 апреля того же года двое сотрудников уголовного розыска забрали его из школы в опорный пункт полиции поселка Хосты под предлогом допроса в качестве свидетеля. Там его били по затылку, по спине и по животу и требовали признаться в краже. Молодой человек отказался подписывать какие-либо документы, и его привезли в отдел полиции поселка Лоо. Там, по его словам, один из начальников сказал ему: «Не признаешься — засуну тебе дубинку в жопу!». Избиения продолжились, пока у школьника не случился эпилептический припадок, и он не потерял сознание. Оперативникам пришлось вызвать ему скорую.

Когда врачи уехали, Свешников под диктовку написал явку с повинной, указав, что участвовал в краже, стоя «на шухере». На следующий день он обратился в сочинскую городскую больницу № 4, где у него были зафиксированы ушибы лица и поясницы. 30 апреля старшеклассник снова потерял сознание, его доставили в неврологическое отделение городской больницы, где он лечился до 5 мая.

После выхода из больницы Свешников обратился к правозащитникам и в Следственный комитет. Следователи трижды отказывались возбуждать дело против полицейских. Последний отказ прокуратура и суды двух инстанций признали законным.

Уголовное дело против молодого человека было прекращено в связи с примирением сторон — он признал свою вину, извинился перед потерпевшим и полностью возместил ему ущерб.

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