Фельдшер взял в долг у пациенток, купил диплом, сбежал и стал главврачом

Бывшего фельдшера Серовской районной больницы (Свердловская область) Владислава Федина будут судить за поддельный диплом, по которому он стал главврачом в другом районе. Фальшивый документ он купил на деньги пациенток, сообщает E1.ru.

По данным портала, во время работы в больнице в деревне Морозково под Серовом Федин брал взаймы у знакомых пенсионерок от 10 до 20 тысяч рублей — якобы на лечение жены. По словам женщин, медик обещал выплатить долг с процентами. Однако после получения денег он ушел в отпуск и не вернулся.

Мужчину нашли случайно год спустя: бывшие коллеги обнаружили на сайте районной больницы села Половинское фотографию, где уволенный фельдшер сидел в окружении подчиненных в качестве главного врача. Выяснилось, что Федин купил новую трудовую книжку, диплом о высшем медицинском образовании и получил должность с помощью поддельных документов.

Ему предъявлены обвинения по статьям 327 УК России («Использование подложного документа») и 159 («Мошенничество с использованием служебного положения»). Бывший фельдшер находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что в одном из сел Забайкальского края уборщица фельдшерско-акушерского пункта лечила пациентов вместо фельдшера, потому что медик был в отпуске. Заместителя главного врача, по распоряжению которого она делала уколы и перевязки, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru