Почти 260 врачей трудоустроились в Подмосковье с начала года

Почти 260 врачей трудоустроились в медицинские учреждения Московской области в 2018 году, сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Марков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 14 сентября.

«Всего же в этом году в планах привлечь для работы в регионе 400 медицинских специалистов», — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что поиск и подбор новых медицинских кадров в учреждения здравоохранения Подмосковья являются одной из приоритетных задач.

«Мы понимаем, насколько важно привлекать и стимулировать медицинских специалистов, желающих работать в Московской области. Для этого в Подмосковье реализуются специальные меры поддержки», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос с нехваткой медицинских кадров в регионе. По его словам, жители должны получать высококвалифицированную помощь, а врачи —достойную оплату за свой труд.

По инициативе главы региона с 2016 года в области реализуется жилищная программа социальная ипотека. В апреле этого года он утвердил ежемесячную доплату к зарплате для терапевтов и педиатров. Кроме того, власти выделяют средства на ремонт и оснащение больниц современной аппаратурой, говорится на сайте областного правительства. В этом году расходы на здравоохранение были увеличены.