Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

Купание в городских фонтанах небезопасно для человека и может привести не только к простуде, но и к заражению различными инфекциями. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в публикации. В ней добавляется, что взрослые и дети могут получить травмы или удар током от подсветки и коммуникаций.

В ведомстве отметили, что фонтаны служат для украшения города и увлажнения воздуха и не предназначены для других целей. Воду в них меняют редко, не очищают и не обеззараживают. Высокие температуры на улице способствуют размножению микроорганизмов.

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