Названы способы пережить жару

Пережить жару и не подорвать здоровье помогут головной убор, одежда светлых тонов из натуральных тканей, много воды и отказ от прогулок днем, когда солнце наиболее активно. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные медики.

По словам врача-терапевта Екатерины Ивановой, следует избегать резкого перепада температур, так как при выходе на жару из сильно охлажденного кондиционером помещения может произойти спазм сосудов.

Кардиолог, кандидат медицинских наук Сергей Анисимов добавил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и другими хроническими болезнями надо быть особо осторожными в жару. «Если человеку уже стало плохо — у него кружится голова, его тошнит, может быть, он потерял сознание, — его следует отвести в прохладное помещение, смочить лицо водой или наложить прохладную повязку на лоб, дать ему воды, если он в сознании», — сказал он. Врач добавил, что если пострадавшему не стало лучше, необходимо вызвать врача.

Аномальная жара пришла в Москву во вторник, 28 мая. 29 мая стал самым теплым днем с начала 2019 года, воздух прогревался до 30-31 градуса. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится до 30 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!