Стала известна судьба выловленного из реки праха российского ветерана

Прах ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына, который нашли в реке, захоронят на аллее Славы в городе Заринск. Об этом сообщила газета «Тальменская жизнь».

Решить вопрос по погребению праха удалось после того, как родственники ветерана дали на это разрешение.

Ветерана захоронят с воинскими почестями в микрорайоне Заринска, который образовался путем присоединения к городу села Сорокино. Там он родился и жил до 14 лет. Информацию о ветеране разместят в городском и краевых музеях. На торжественное мероприятие пригласили представителей ветеранских организаций региона и Новосибирской области, где жил и работал Доильницын.

Ранее в Тальменском районе Алтайского края отдыхающие на реке Чумыш нашли в воде урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына. Урна была сломана, но прах не затопило. Ее забрала полиция.

Родственники ветерана отказались забирать урну, так как сочли, что выполнили его последнюю волю. Доильницын хотел быть погребен в родных краях, сообщил его сын. Он оставил урну с прахом в реке Чумыш, где ее обнаружили позднее.

Евгений Федорович Доильницын родился в январе 1918 года, умер 10 ноября 2018-го. Он был призван в Красную Армию, участвовал в боях за освобождение Киева и Курской битве.

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