Родня отказалась забирать выловленный из реки прах российского ветерана

Родственники ветерана Евгения Доильницына не будут забирать из полиции урну с его прахом, выловленную из реки 13 июля. Об этом рассказал сын ветерана Алексей Доильницын, передает «Катунь 24».

Последней волей Доильницына было погребение в родных краях, сообщил мужчина. Тогда сын оставил урну с прахом в реке Чумыш, где ее обнаружили позднее. По мнению родственников, они выполнили последнюю волю умершего.

Местное отделение партии «Единая Россия» взяло расследование инцидента под контроль, сказал координатор проекта «Историческая память» в Алтайском крае Сергей Завалихин. Его слова приводит пресс-служба партии.

«Нам необходимо понять, каким образом урна с прахом ветерана оказалась в воде и кто в этом виноват. <...> И, конечно, мы будем добиваться того, чтобы прах был захоронен с почестями подобающим образом», — сказал Завалихин.

Ранее в Тальменском районе Алтайского края отдыхающие на реке Чумыш нашли в воде урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федоровича Доильницына. Урна была сломана, но прах не затопило. Ее забрала полиция. В ведомстве отметили, что ветеран проживал в Заринском районе, и предположили, что оттуда урну унесло в Тальменский район.

Евгений Федорович Доильницын родился в январе 1918 года, умер 10 ноября 2018-го. Он был призван в Красную Армию, участвовал в боях за освобождение Киева и Курской битве. Он также работал в институте геологии и геофизики, пройдя путь от младшего научного сотрудника до ведущего, и возглавлял лабораторию масс-спектрометрии.

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