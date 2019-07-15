Урну с прахом российского ветерана выловили из реки

В Тальменском районе Алтайского края отдыхающие на реке Чумыш нашли в воде урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 14 июля сообщило издание «Тальменская жизнь».

Урну 13 июля нашел житель поселка Тальменка Максим Яровой, отдыхавший в тот день на берегу. Нырнув в очередной раз, мужчина почувствовал руками некий предмет и вытащил его из воды. «Уже на берегу стало ясно, что это за находка», — сказал мужчина.

К пластиковой урне синего цвета была прикреплена табличка, согласно которой прах принадлежит Евгению Федоровичу Доильницыну. Он родился 23 января 1918 года, умер — 10 ноября 2018-го. Крышка сосуда была разломана и внутрь попала вода, но прах остался цел, рассказал Яровой.

Одна из очевидцев событий рассказала, что они начали звонить в разные службы, но возникло ощущение, что там «просто отмахиваются». Однако в итоге из дежурной части приехали и забрали урну.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю «Российской газете» подтвердили обнаружение урны. Там добавили, что ветеран проживал в Заринском районе, и предположили, что оттуда урну унесло в Тальменский район. Полицейские разыскивают родственников мужчины.

Согласно данным из открытых источников, Евгений Федорович Доильницын был призвал в Красную Армию в 1940 году. С 23 июня 1941 года он участвовал в боевых действиях, в том числе в боях за освобождение Киева, и был участником Курской битвы. Прошел службу от рядового до помощника взвода. Весной 1945-го получил направление на Дальний Восток. С 1948-го по 1952 год заочно учился во Всесоюзном политехническом институте, с 1952-го работал в системе Академии наук СССР. Работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, где прошел путь от младшего научного сотрудника до ведущего, а также возглавлял лабораторию масс-спектрометрии.

В мае этого года ветеран ВОВ Василий Романов из Саратовской области пропустил празднование Дня Победы, потому что не смог выйти из дома. У мужчины нет правой ноги, а выданные ему протезы оказались неудобными и тяжелыми, и он не может поднять ногу. Глава региона Валерий Радаев поручил своим подчиненным обеспечить Романова новой удобной ногой.

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