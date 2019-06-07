Ветеран Великой Отечественной 9 Мая просидел дома из-за неудобного протеза

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Романов из города Вольск Саратовской области не участвовал в праздновании Дня Победы, потому что не смог выйти из дома. У него нет правой ноги, а все выданные ему протезы оказались слишком тяжелыми и неудобными, и в них он не может поднять ногу, «только волоком везти», рассказал РИА Новости его зять Василий Лопуга.

По словам собеседника агентства, на войне его тесть был ранен в эту ногу. Позднее он сильно повредил ее, работая в колхозе, и потребовалась ампутация. 95-летний пенсионер вынужден пользоваться старым, часто ломающимся алюминиевым протезом из 1990-х, потому что более новые модели очень тяжелые, весят три килограмма и с неудобными креплениями. Таких протезов у него накопилось уже пять, каждый стоит 80 тысяч рублей. Семья просила сделать ему облегченную ногу за 180 тысяч вместо того, чтобы складировать ненужные. На это чиновники ответили, что такие протезы положены только участникам боевых действий в Афганистане и Чечне.

«Он пытался [производителю] давать переделать, говорит, кожа жесткая. Сейчас на культе кожа тоненькая, вены все на виду, он немножко натрет и ползает по полу, не может ходить. Даже из-за этого на День Победы на площадь не вышел. Сидит и плачет, что без ноги, протеза, не мог выйти», — отметил родственник.

После того как журналисты рассказали историю ветерана, ему позвонили волонтеры из Москвы и предложили сделать ему иностранный протез. 6 июня глава региона Валерий Радаев поручил своим подчиненным обеспечить Романова новой удобной ногой. Сложившуюся ситуацию он назвал безнравственной.

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