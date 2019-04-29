Названо число проживающих в России ветеранов

В России проживают 74 тысячи ветеранов-инвалидов и участников Великой Отечественной войны, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на совещании с членами правительства. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 29 апреля.

«И 1,2 миллиона — это ветераны Великой Отечественной войны, в который входят жители блокадного Ленинграда дополнительно, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма», — рассказал Топилин.

По его словам, с учетом индексаций и увеличения пенсионного обеспечения в текущем году ветераны-инвалиды получают ежемесячную пенсию в размере 43,5 тысячи рублей. Участники войны, не являющиеся инвалидами, — примерно на 10 тысяч меньше, уточнил он.

25 апреля президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. На финансовую поддержку также могут рассчитывать ветераны с российским гражданством, проживающие на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее в апреле Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении пенсий ветеранов Великой Отечественной войны. Ожидается, что размер обеспечения увеличится в среднем почти на 10 тысяч рублей.

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