Ветерану Великой Отечественной отказали в льготе с мотивировкой «не воевал»

Прокуратура города Миасса Челябинской области потребовала от Пенсионного фонда России (ПФР) выплатить 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны положенные ему 10 тысяч рублей, которые чиновники отказались отдавать ему потому, что тот якобы не участвовал в войне. Об этом говорится на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что мужчина получил статус участника войны, потому что в 1951 году участвовал в боевых операциях на Западной Украине и боролся с националистическим подпольем. Ежегодно по случаю годовщины Великой Отечественной ему полагается единовременная выплата в 10 тысяч рублей, но в 2018 году денег ему не дали. В городском управлении ПФР решили, что пенсионер никакой не участник ВОВ, раз воевал после мая 1945 года.

Прокурор в интересах пенсионера обратился в суд и потребовал признать действия сотрудников Пенсионного фонда незаконными и обязать ведомство отдать мужчине положенные ему 10 тысяч.

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