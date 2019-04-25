Путин распорядился о выплате ко Дню Победы для ветеранов

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Средства также смогут получить ветераны с российским гражданством, проживающие в Прибалтике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, начиная с этого года, выплаты полагаются гражданам, постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

9 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении пенсий ветеранов Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей.

В феврале прокуратура города Миасса Челябинской области потребовала от Пенсионного фонда России (ПФР) выплатить 87-летнему ветерану 10 тысяч рублей. Чиновники отказали ему в выплате, потому что он якобы не принимал участия в боевых действиях.

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