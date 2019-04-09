Ветеранам Великой Отечественной прибавят пенсию

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об изменении системы доплат к пенсиям ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

В ходе обсуждения документа заместитель министра обороны Татьяна Шевцова отметила, что в случае его принятия с 1 мая ежемесячные выплаты ветеранам могут увеличиться в среднем на 9,5 тысячи рублей. На это из федерального бюджета выделят 950 миллионов рублей в 2019 году и до 1,42 миллиарда — в последующие годы.

«Пенсии фронтовикам, принимавшим участие в боевых действиях в составе действующей армии, лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будут исчисляться без ограничения размера денежного довольствия», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас пенсии тех, кто уволился с военной или приравненной к ней службы, рассчитываются из денежного довольствия — оно высчитывается на основании оклада по должности и по воинскому (специальному) званию, а также ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Разработка законопроекта приурочена к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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