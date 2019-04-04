Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.

«Осуществляя свои полномочия в указанной сфере, законодатель вправе не только устанавливать, но и изменять условия пенсионного обеспечения, соблюдая при этом требования Конституции», — отмечается в тексте.

Там указано, что власти могут повышать возраст выхода на пенсию, если этого требует социально-экономическая, демографическая и другие объективные причины. В противном случае эти факторы могут привести к обвинениям в адрес правительства в неисполнении своих обязанностей по обеспечению пенсионных прав граждан. В суде подчеркнули, что изменения в социально-экономической политике не должны рассматриваться как удар по принципу народовластия, так как госорганы обязаны принимать законы в интересах граждан, даже если большинству населения такие решения не нравятся. При этом в основном законе не сказано, что подобные вопросы обязательно должны выноситься на референдум.

В декабре группа депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» обжаловала в Конституционном суде несколько норм о повышении пенсионного возраста. По мнению заявителей, изменение пенсионной системы «ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости». Парламентарии указывали, что правительство должно было обеспечить достойные пенсии не за счет повышения пенсионного возраста, а через введение прогрессивной шкалы налогообложения и сокращение доходов богачей. По поводу последнего в определении подчеркивается, что в компетенцию Конституционного суда не входит анализ и оценка действий властей.

Закон о пенсионной реформе был принят Госдумой в окончательном чтении в конце сентября 2018 года. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно увеличен у женщин до 60 лет, у мужчин — до 65.

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