Путин объяснил пенсионный разворот в политике России

Президент Владимир Путин заявил, что решение о повышении возраста выхода на пенсию было неизбежно, оно продиктовано социально-демографическими изменениями. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодной большой пресс-конференции в четверг, 20 декабря. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС.

«Прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика справа и слева. (...) Повторяю, если бы не был уверен в том, что это неизбежно, никогда бы на это не согласился. Если бы не было объективных тенденций, я бы никогда не разрешил это сделать, но они есть», — сказал он.

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Глава государства напомнил, что в 2000-х годах был против повышения пенсионного возраста, потому что тогда невозможно было это сделать, однако с тех пор все кардинально изменилось. «Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что количество работающих все меньше и меньше, а неработающих пенсионеров все больше», — пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что еще 5-7 лет пенсионная система смогла бы держать усилившуюся нагрузку, но потом пришлось бы резко это сделать, «без всяких переходных периодов».

В конце сентября Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет.

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