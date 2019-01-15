Песков рассказал о пенсии Путина

Президент РФ Владимир Путин получает свою зарплату и военную пенсию на карточку банка «Россия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты», опубликованном во вторник, 15 января.

«Когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк "Россия". И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка», — сказал он.

Уточнить размер президентской пенсии представитель Кремля затруднился. Он добавил, что наличными Путин пользуется не чаще двух раз в год, когда на горнолыжном курорте заходит в кафе.

В октябре 2017-го Владимир Путин подписал указ о продлении снижения зарплаты высшим государственным чиновникам на 10 процентов на 2018 год. Сокращение коснулось и самого президента.

Согласно доходной декларации, в 2017 году Путин заработал 18,7 миллиона рублей.

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