Сменивший пол россиянин выйдет на пенсию раньше

Житель Копейска Челябинской области, сменивший мужской пол на женский, выйдет на пенсию на пять лет раньше. Об этом сообщает агентство «Урал-пресс-информ» со ссылкой на региональное отделение Пенсионного фонда.

По данным издания, первый зарегистрированный в Челябинской области трансгендер получит все привилегии, предусмотренные для россиянок. В частности, на пенсию он выйдет не в 65 лет, а в 60.

«Гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», — сообщили агентству в Пенсионном фонде.

Теперь женщине предстоит заменить общегражданский и заграничный паспорта, а также водительское удостоверение. Соответствующие изменения в свидетельство о рождении уже были внесены.

В сентябре прошлого года Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет. Президент Владимир Путин заявил, что решение о повышении пенсионного возраста было неизбежно, так как оно продиктовано социально-демографическими изменениями.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



