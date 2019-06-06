В российском санатории отказались принять ветерана и посоветовали «умирать дома»

Сотрудники санатория в городе Лабинске Краснодарского края взяли аванс с 86-летнего ветерана труда Николая Кацко и забронировали для него номер, но за месяц до начала отдыха отменили его визит, сказав, что он «слишком стар, пусть умирает дома», сообщает РИА Новости.

Пенсионер запланировал поездку весной 2018-го, когда увидел рекламу в газете, в которой говорилось о скидках в санатории для ветеранов и пенсионеров. «У нас созданы сказочные условия для гостей любого возраста — скучно здесь не бывает!» — говорилось в публикации. Мужчина позвонил в учреждение, назвал свое имя, место жительства, возраст, договорился о размещении и через почту перечислил 11 600 рублей предоплаты. Спустя полгода его внук Виталий Кацко решил оплатить оставшуюся сумму и связался с организацией. Обсудив условия оплаты, на следующий день он узнал, что его деду отказали из-за преклонного возраста.

«Я звонил главному врачу, директору, менеджеру, спрашивал, как же так. Мне ответили: "Вы что, хотите, чтобы он скончался у нас в санатории? Пусть умирает дома"», — рассказал молодой человек. Позднее семье пришло письмо о возврате средств, в котором указывалось, что «по внутреннему приказу» ветерана не могут принять, потому что ему 85 лет.

Семья подала на лечебницу в суд. В апелляционной жалобе руководитель учреждения указала, что отказ якобы был связан не с возрастом мужчины, а с отсутствием необходимых справок и потенциальной опасностью лечения для его здоровья. При этом другой санаторий в Анапе принял те же документы Кацко-старшего. Также его внук отмечал, что семья была согласна на отдых в лечебнице без прохождения процедур, но и в этом им было отказано.

В марте суд вынес решение в пользу пенсионера и обязал санаторий выплатить ему 110 тысяч рублей. в эту сумму вошли в том числе неустойка и компенсация морального вреда. В апреле учреждение подало апелляцию. 29 мая суд снизил компенсацию морального вреда с 50 до 10 тысяч рублей, а итоговую сумму — до 27 тысяч.

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